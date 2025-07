Bayern messaggio di Musiala dopo l’infortunio | Può capitare | VIDEO

Dopo il grave infortunio durante il Mondiale per Club, Jamal Musiala ha deciso di parlare ai suoi tifosi con un messaggio video sui social, mostrando forza e determinazione. Quattro giorni dopo l’incidente contro il PSG, il talento del Bayern Monaco ha condiviso un messaggio di speranza e recupero, offrendo un segnale di fiducia e convinzione nel suo ritorno in campo. La sua determinazione è un esempio di resilienza che ispira tutti gli appassionati di calcio.

Jamal Musiala, gravemente infortunatosi durante PSG-Bayern Monaco del Mondiale per Club, ha pubblicato un messaggio video sui social. Quattro giorni dopo il grave infortunio rimediato nei quarti di finale del Mondiale per Club contro il PSG, Jamal Musiala rompe il silenzio con un video sui social. Operato di recente per una frattura al perone con interessamento dei legamenti, la stella del Bayern Monaco ha voluto chiarire la propria posizione sull’accaduto, escludendo ogni responsabilitĂ da parte del portiere del Gianluigi Donnarumma. Ecco il suo messaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bayern, messaggio di Musiala dopo l’infortunio: “Può capitare” | VIDEO

