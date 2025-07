cesari al posto della consigliera dimissionaria massi

Nel cuore della seduta di ieri pomeriggio, si è aperto un nuovo capitolo nel consiglio comunale con le dimissioni di Daniela Massi. Al suo posto, con grande entusiasmo e senso di responsabilità, è stato scelto Cesari, pronto a portare freschezza e impegno nel ruolo. Questa nomina segna un passo importante per la crescita della squadra e per affrontare le sfide future del nostro territorio.

Cambio sui banchi della maggioranza in consiglio comunale. Durante la seduta convocata per ieri pomeriggio, infatti, sono state ufficializzate le dimissioni dell’ormai ex consigliera Daniela Massi, che la scorsa settimana aveva deciso di rinunciare al suo incarico per motivi personali. Ma, nel frattempo, è stata anche nominata nel consiglio d’amministrazione della Start Plus, la società che gestisce il trasporto pubblico locale. Al suo posto, dunque, subentra Maria Antonietta Cesari (foto), conosciuta in città come Etta. Quest’ultima, alle ultime elezioni comunali dello scorso anno, ottenne 126 preferenze nella lista ‘Giorgia Meloni per Fioravanti’ e fu la prima tra i non eletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it