La Lega ha scelto il suo segretario provinciale Tosi | Per un partito più radicato sul territorio

Andrea(nella foto) è il nuovodella. Così ha deciso il congresso del Carroccio che si è svolto ieri pomeriggio nella sala dell’Autorità portuale.(24 anni) è stato eletto per proclamazione. Durante il congresso gli onorevoli Elisa Monemagni, Andrea Barabotti e Susanna Ceccardi hanno voluto ricordare Nicola Pieruccini, ildellascomparso la scorsa estate per un malore improvviso. Il congresso ha eletto anche il nuovo direttivo che sarà formato da Francesco Mangiaracina (19 voti), Stefano Signani (15), Filippo Frugoli (14), Cristina Rocchi (13), Barbara Iadicicco (8) e Cesare Gambari con sette voti. Intanto in seno al congresso ha rassegnato le sue dimissioni Luisito Caldi, exdella. "Sono soddisfatto per questa nomina e tra i miei primi obiettivi ci sarà quello di radicare laancora di più sul– commenta–.