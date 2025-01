Juventusnews24.com - Juventus, 37 punti dopo 22 giornate: mai così male dal 2010-2011. Il dato sul rendimento in campionato

La Juventus ha raccolto 37 punti nelle 22 gare giocate in questo campionato; i bianconeri non raccoglievano meno punti dopo lo stesso numero di partite giocate in un torneo di Serie A dal 2010/11 (35 in quel caso con Luigi Delneri in panchina). I bianconeri sono già a -16 dalla capolista Napoli e fuori dalla corsa Scudetto. Mercoledì torna la Champions League.