Il più importante cameo di Stan Lee

Ci sono stati tantissimistraordinari diLee nei film Marvel, ma quello che sicuramente spicca è quello in cui passa il testimone al prossimo Spider-Man. Durante la sua vita,Lee ha fatto numerose apparizioni nei film Marvel, sia all’interno che all’esterno dell’MCU. Il suo primosul grande schermo risale al film TV The Trial of the Incredible Hulk, anche se non venne accreditato, e prima di ciò aveva prestato la sua voce per alcune altre adattamenti delle opere Marvel. Tra il 1982 e il 1983,Lee doppiò il narratore della serie TV The Incredible Hulk, ricoprendo lo stesso ruolo anche per la serie animata Spider-Man and His Amazing Friends.continuò a prestare la sua voce, e anche la sua immagine, per altri adattamenti animati dei fumetti Marvel, ma il suopiùarrivò in Spider-Man: Into the Spider-Verse.