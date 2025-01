Ilrestodelcarlino.it - I biancorossi brindano alla vittoria: "Finale conquistata, avanti così"

Sull’ultima azione, col primo tempo out spedito out da Bartha, esplode la gioia di giocatori ed anche dello staff tecnico biancorosso. Laè un traguardo che dimostra la validità del nuovo progetto "verde". Coach Giampaolo Medei ai microfoni però non si scompone più di tanto: "Avevamo di fronte un avversario fortissimo, e la squadra è stata molto brava a mantenere sempre la giusta concentrazione, restando attaccatipartita anche nei momenti più difficili. Poi il risultatoè stato determinato da un pallone, e stavolta è andata bene noi perché in questi frangenti molto caldi siamo riusciti a fare quello che dovevamo, con una grande difesa e due battute che insieme hanno spostato l’ago della bilancia dnostra parte. Il lavoro però non è ancora finito. Anche domani (oggi, ndr) scenderemo in campo con l’intenzione di giocare la nostra migliore pvolo".