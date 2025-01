Donnapop.it - Giorgia e quel timore di perdere Emanuel Lo «Io mollata per una più giovane? Che paura»

Nel mondo dello spettacolo, spesso gli amori nascono sotto i riflettori, ma non sempre riescono a resistere alle pressioni esterne e alle insidie del tempo., una delle voci più iconiche della musica italiana, torna a Sanremo tra i Big, celebrando i suoi 30 anni di carriera. La cantante, che sogna di presentare un giorno il Festival e di esserne il direttore artistico, si racconta in un’intervista esclusiva a Grazia.Qui, ripercorre la sua lunga storia d’amore conLo, il ballerino e coreografo con cui condivide la vita da oltre vent’anni e il ruolo di genitori di Samuel, il loro unico figlio di 15 anni. Con sincerità,apre il suo cuore e rivela le paure di una donna che, nonostante il successo, teme di essere «per una più». View this post on InstagramA post shared byLo Official (@loofficial)Lo: un amore da favola (ma non senza paure.