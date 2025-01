Juventusnews24.com - Gatti Juve, fa a sportellate con tutti ma anche i muri crollano: questi numeri contro il Napoli non lasciano dubbi

di Nicolò Corradino, l’analisi ai raggi x della prestazione del difensoreildella sua partitaAveva fatto una primo tempo senza sbavature, con solidità e tranquillità nel marcare Lukaku:era stato uno dei migliori nella prima frazione di. Poi, in un secondo tempo dove i bianconeri hanno faticato tantissimo,il muro è crollato. Troppa facilità per i partenopei che sono arrivati molte volte in area, rendendosi pericolosi di testa. Prima Lukaku e poi Anguissa, da cui è arrivato il primo gol, sono rimasti liberi eha qualche colpa.Idella sua partita sono dalla doppia faccia, proprio come la prestazione dei bianconeri: ottima nella prima frazione, da dimenticare nella seconda. 7 salvataggi, 1 tiro bloccato, 1 intercetto, un tackles, un duello a terra vinto su quattro, un duello aereo su due.