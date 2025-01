Sport.quotidiano.net - Forlì, dopo il ko reazione cercasi: "Siamo bravi? Bene, dimostriamolo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Contro il Corticella per un nuovo inizio. Riparte da Bologna (Comunale ‘Biavati’, ore 14.30) la caccia delalla terza lettera dell’alfabeto. Mister Miramari gioca in casa, guida la nutrita pattuglia degli ex di turno – di cui fanno parte anche Martelli, Menarini, Farinelli e Trombetta; Manara sull’altra sponda – e ha affidato ai propri adepti l’incarico di spazzolare i tre punti. Anche perché c’è da riscattare un harakiri che brucia ancora, quello contro la Zenith Prato insospettabilmente corsara al ‘Morgagni’ non più tardi di una settimana fa, costato al Galletto l’aggancio in vetta alla classifica da parte di Ravenna e Tau. "Un passo falso che ci servirà da insegnamento. Non basta pensare di essere, bisogna dimostrarlo coi fatti. Ora rialziamo la testa e ripartiamo consapevoli dei nostri mezzi, giacchècomunque in lotta per il campionato", attacca Miramari.