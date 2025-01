Nerdpool.it - DOOM: The Dark Ages, annunciata la data di uscita e i dettagli delle edizioni speciali

Leggi su Nerdpool.it

Durante l’Xbox Developer Direct, Bethesda Softworks e id Software hanno svelato che: The, il prequel degli acclamati(2016) eEternal, sarà disponibile dal 15 maggio su Game Pass, Xbox Series XS, PlayStation 5 e PC.Un prequel epicoIn: The, i giocatori vestiranno i panni del leggendarioSlayer, il guerriero definitivo creato da dèi e re. Il gioco promette:Nuovi reami da esplorare, con ambientazioni ispirate a un’epoca oscura e brutale.Armi di distruzione di massa mai viste prima nella saga.Demoni colossali e feroci, i più impressionanti mai apparsi in un titolo di.Il tutto è supportato dal potente motore grafico idTech, che garantisce un’esperienza visiva senza precedenti.e bonus preordine: Theè già disponibile per il preordine.