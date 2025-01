Ilfattoquotidiano.it - Dagli spazzolini da 500 euro ai diamanti per i denti: boom di richieste per l’oral care extra lusso. L’esperto: “I sorrisi luxury conquistano la Gen Z”

Una manciata die una rapida rassegna degli scaffali del supermercato, fin qui, era tutto ciò che serviva per la propria igiene orale. L’acquisto difrici eè comunemente rilegato alla grande distribuzione e nel migliore dei casi alle farmacie, ma, in generale, solo se si hanno problemi specifici. Un cambio di rotta negli ultimi anni ha invece elevatoad un vero e proprio trattamento di. Ad essere destinata a trattamenti ultra costosi per apparire più bella, dunque, non è più solo la pelle con ildella skin, ma anche la bocca. Così si è assistito ad un proliferare di brand e prodotti diche offrono una gamma di prodotti per l’igiene orale, dove uno spazzolino tradizionale può arrivare a costare anche 50perché interamente in oro. È il caso di Aurezzi, che lo scorso anno ha lanciato una linea di orala base d’oro, o del brand svizzero vVardis, che propone dei sieri per lo smalto deia partire da 150, oppure, ancora, dell’olio rinfrescante per l’alito di Saint Charles a quasi 30per 150 ml.