Da Albano a Nairobi, l’esperienza di Daniele Marchesi volontario tra i bimbi orfani in Kenya

Il percorso di, 23anni diSant’Alessandro oggi impegnato in un’esperienza di volontariato in Africa, inizia da uno stage svolto durante il quarto anno all’istituto alberghiero di Nembro. In tirocinio alle Terme di Saturnia ha occasione di conoscere molti chef che gli raccontano di numerose esperienze in luoghi diversi e interessanti, e che gli propongono, una volta diplomato, occasioni lavori in giro per il mondo.Comincia così perun periodo frenetico e formativo, durante il quale lavora prima in Toscana, poi in Umbria, e ancora a Miami, a Courmayeur, e nelle Canarie. Luoghi nei quali viene impiegato come cuoco nelle migliori strutture di lusso. Si trasferisce poi in Australia, dove lavora per un anno e dove sviluppa l’idea di voler toccare tutti i continenti entro i 25 anni.