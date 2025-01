Liberoquotidiano.it - "Con Matteo è un periodo difficile". Federica Pellegrini choc, la confessione dalla Toffanin

Leggi su Liberoquotidiano.it

è stata ospite di Silviaa Verissimo. La Divina si è raccontata in una lunga intervista, senza tralasciare i particolari più intimi della sua relazione con. L'ex nuotatrice ha svelato ai telespettatori di Canale 5 che con il marito c'è qualche problemino. "Ci sono state fasi complicate, io ho avuto un parto moltoperò poi mano a mano che uscivamo da quel tunnel lei è diventata sempre più tranquilla ed è stato bello vederla prendere i suoi tempi, diventare più indipendente e fare cose nuove ogni giorno ed è volato", ha spiegato. In effetti, era la prima volta che si addentrava nella vita da mamma. "È stato un anno incredibile, io a 9 mesi ho smesso di allattarla perché non lo ha più voluto - le parole dell'ex grandissima nuotatrice -.