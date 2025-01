Cinemaserietv.it - Come finisce il film La vita che verrà – Herself: la rinascita dopo un ciclo di violenza

Alla fine di Lache, Sandra riesce finalmente a ottenere la custodia delle sue due figlie e a costruirsi una nuovaaver affrontato numerosi ostacoli, tra cui un marito abusivo e un sistema giudiziario ostile, riesce a trovare un po’ di serenità e indipendenza. Sandra, che aveva iniziato la sua lotta per uscire dallae trovare un alloggio sicuro, riesce anche a completare la casa che aveva iniziato a costruire da sola. Ilsi conclude con un senso di speranza e di riscatto, poiché Sandra trova la forza per ricostruire la sua, nonostante le difficoltà.Ilsegue la storia di Sandra, una donna vittima didomestica che,aver deciso di fuggire dal marito violento, si trova a lottare per la sua indipendenza e quella delle sue due figlie.