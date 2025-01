Romadailynews.it - Cina: investimenti e cooperazione all’estero restano stabili nel 2024

Glie ladellahanno registrato una crescita costante nel, ha dichiarato oggi un funzionario del ministero del Commercio (MOC). L’investimento diretto non finanziario in uscita del Paese e’ aumentato del 10,5% su base annua a 143,85 miliardi di dollari lo scorso anno, con glinei Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN) in crescita del 12,6% su base annua, secondo il funzionario. Glinei settori del leasing, dei servizi alle imprese, della manifattura e del commercio all’ingrosso e al dettaglio hanno trainato la crescita. Il fatturato dei progetti esteri appaltati dallaha raggiunto un totale di 165,97 miliardi di dollari statunitensi nel, con un aumento del 3,1% su base annua, ha aggiunto il funzionario.