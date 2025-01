Terzotemponapoli.com - Chiffi, Calvarese: “Ineccepibile il fallo di Locatelli su McTominay”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’arbitroha diretto ieri sera la partita Napoli-Juventus. Più ombre che luci nella sua direzione di gara. Tanti i fischi che hanno sottolineato, al Maradona, alcune decisioni a dir poco discutibili. Insufficiente di sicuro, almeno per noi della redazione di Terzotemponapoli, il suo metro decisionale. Insomma, il Napoli ha dovuto sconfiggere l’arbitro oltre che i bianconeri. Di seguito l’analisi dell’ex arbitro, l’arbitraggio di Napoli-Juventus secondoNel corso del suo articolo di fondo su Tuttosport, l’ex fischietto Gianpaoloha commentato l’arbitraggio diin Napoli-Juventus: “Lukaku chiede rigore per presuntodi mano di Gatti, ma non c’è nulla e fa benea lasciar correre. La posizione del braccio destro infatti è dinamicamente consona, il calciatore addirittura non guarda il pallone, l’arto è stretto e l’impatto del tutto casuale.