Australian Open Sinner fa ancora festa a Melbourne | battuto Zverev in finale è al suo terzo Slam

Leggi su Open.online

Jannikvince nuovamente gli, mantenendo il titolo conquistato per la prima volta nella scorsa edizione. Per il tennista azzurro è ilin carriera, potendo vantare oltre alle vittorie in Australia anche gli Us2024, e a 23 anni supera Nicola Pietrangeli come italiano più vincente nei tornei Major. I problemi fisici affrontati negli ottavi dicontro Rune sono stati superati nei match successivi e anche nellacontro il tedesco Alexander, numero 2 nel ranking Atp proprio dietro l’italiano,ha mostrato il suo tennis veloce e potente. Sbarazzandosi in tre set dell’avversario, conquistando un break nel primo set e nell’ultimo set decisivi per la vittoria del punto, e aggiudicandosi anche il secondo set al tie break. L’unico momento di relativa difficoltà è stato proprio nel secondo, quandoè stato a un passo dal pareggiare l’incontro.