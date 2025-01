Zonawrestling.net - WWE: Annunciato DIY vs MCMG al meglio delle 3 cadute per la Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

La sfida ufficializzata per il RoyalI Motor City Machine Guns hannodurante SmackDown di aver ottenuto da Nick Aldis un match titolato contro i DIY per il Royal. La sfida non sarà un semplice incontro, ma un two out of three falls match per il WWE Tag Team Championship.Gli eventi della serataDurante la puntata di SmackDown, Chris Sabin e Alex Shelley hanno sconfitto i Pretty Deadly. Successivamente, si sono intromessi nel match tra Johnny Gargano e Apollo Crews, causando la sconfitta del campione di coppia.IT’S OFFICIAL We’re gettingvs. #DIY at #Royal! #SmackDown pic.twitter.com/SXTm3DmXoH— WWE (@WWE) January 25, 2025 Il momento dei Motor City Machine GunsDal loro match perso per i titoli contro i DIY, i Motor City Machine Guns hanno inanellato una serie di vittorie contro team come gli A-Town Down Under e i Los Garza, guadagnandosi questa opportunità titolata.