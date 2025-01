Ilnapolista.it - Vergogna, esonerate #ThiagoMotta e chiedete scusa ad #Allegri e DIMETTITI #Giuntoli

adLa Juve di Thiago Motta ha perso contro il Napoli dopo essere andato in vantaggio con il nuovo acquisto Kolo Muanì. È la prima sconfitta stagionale per i bianconeri dopo una lunga strisce di pareggi e sui social impazzano i commenti dei tifosi, soprattuto di tanti che non hanno gradito il passaggio da Allegri a Motta.Juventus points after 22 matchdays in Serie A:2024/2025 — 37 (Motta)2023/2024 — 53 (Allegri)2022/2023 — 44 (Allegri)2021/2022 — 41 (Allegri)2020/2021 — 45 (Pirlo)2019/2020 — 54 (Sarri)2018/2019 — 60 (Allegri) Juventus points after 22 matchdays in Serie A:2024/2025 — 37 (Motta)2023/2024 — 53 (Allegri)2022/2023 — 44 (Allegri)2021/2022 — 41 (Allegri)2020/2021 — 45 (Pirlo)2019/2020 — 54 (Sarri)2018/2019 — 60 (Allegri)Ugh.