Usa, Hegseth confermato capo del Pentagono: al Senato decisivo il voto di Vance

Nonostante le accuse di abuso di alcol e molestie sessuali, ildegli Stati Uniti d’America hadi misura la nomina di Petecome nuovo segretario alla Difesa. La scelta da parte di Donald Trump dell’ex anchorman di Fox News, è stata osteggiata non solo dall’intero campo democratico, ma persino da treri repubblicani (Susan Collins, Mitch McConnell e Lisa Murkowski) che hanno votato contro: il pareggio 50-50 ha richiesto, per la seconda volta in assoluto, ilper un candidato al gabinetto da parte di un vicepresidente in carica. E JD, ovviamente, ha dato il via libera adel.Pete(Getty Images).I timori perdell’esercito più potente del mondoIl sostanziale pareggio alevidenzia le preoccupazioni su, che assumerà la guida del– e dunque guiderà l’esercito più potente del mondo – in un complicato contesto geopolitico tra guerra in Ucraina, situazione instabile in Medio Oriente e militari Usa impegnati nella sicurezza al confine con il Messico.