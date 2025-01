Puntomagazine.it - UNICEF/ Medio Oriente e Nord Africa: almeno 30 milioni di bambini fuori dalla scuola

Leggi su Puntomagazine.it

A Gaza, 645.000sono, con tutte le scuole completamente chiuse dall’ottobre 202325 gennaio 2025 – Secondo l’, circa 30disononella regione dele del, con il rischio di conseguenze a lungo termine per il loro apprendimento e benessere. I dati relativi a 12 Paesi della regione mostrano che il numero dinon scolarizzati (dai 5 ai 18 anni) è aumentato ad30, il che significa che1 bambino su 3 in questi Paesi non frequenta la.A Gaza, 645.000sono, con tutte le scuole completamente chiuse dall’ottobre 2023. Sono stati allestiti spazi di apprendimento temporanei che servono ad alcuni, ma dopo l’intenso conflitto,l’84% delle scuole necessita di una ricostruzione completa o di una riabilitazione significativa prima di poter riaprire.