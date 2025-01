Iodonna.it - Una corsa in slitta, trainati dai cani, sulla neve fresca con le racchette o una serata intorno al fuoco con gli abitanti del luogo, in attesa dello spettacolo dell'aurora boreale...

Leggi su Iodonna.it

Luoghi remoti, immersi in una natura selvaggia ed estrema, dove a parlare sono solo distese die ghiaccio, foreste, oceani e scogliere. Gli spazi sono sconfinati, il silenzio diventa quasi irreale, la luceabbaglia e la presenza’uomo è scarsa, ben lontana dagli scenari urbani in cui siamo abituati a vivere. Benvenuti nel Grande Nord, oggi molto richiesto per il suo legame rispettosissimo con l’ambiente, la sfida avventurosa che offre e le suggestioni che dona. Ecco tre destinazioni per lasciarsi ispirare dal mondo artico. La Finlandia è il paese più felice al mondo per la settima volta di fila X In Finlandia si fa yoga con le renneFinlandia non significa solo il Villaggio di Babbo Natale, a Rovaniemi.