Ultime Notizie Roma del 25-01-2025 ore 17 | 10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere un’apertura un enorme palla di miliziani armati a viso coperto e con la fascia verde di civili Si è radunata oggi in piazza a Gaza City Dove sono state rilasciate 480 testi italiane in base all’accordo per festa del fuoco Sul posto Combattenti Diamante della CIA di islamica alle 4 sulla piazza di italiano e sono andate sul palco allestito dei terroristi tenendosi per mano sorridente facendo il segno della Vittoria poi sono salite sulla jeep della Croce Rossa che dopo 477 giorni di prigionia Gadda la riportate la libertà a Massa pubblicato intanto la lista di 200 prigionieri palestinesi destinati ad essere rilasciati oggi in base all’accordo con Israele Italia protetta di magistrati contro la riforma della giustizia del governo all’apertura dell’anno giudiziario delle Corti d’Appello da Milano a Napoli dove la cerimonia partecipa il ministro Nordio le toghe che si oppongono in particolare la separazione delle giudice PMI si sono schierati sulla scalinata all’ingresso di Palazzo di Giustizia di Milano con addosso la toga durante la cerimonia la cena hanno l’aula magna quando prenderà la parola il rappresentante del governo dalle mani è levata dal cielo Dai Togli a Napoli davanti al guardasigilli mentre risuonavano le note dell’inno di Mameli la riforma non porto un cambio di pasta sistema giustizia ha detto ail presidente della Corte d’Appello meliadò nella sua villa l’economia le sfide che abbiamo davanti saranno l’occasione per dimostrare insieme ancora una volta tutto il nostro valore così l’amministratore delegato di Mediobanca il direttore generale Vinci hanno scritto in serata e dopo l’annuncio del offerta pubblica di scambio lanciata da MPS che è piaciuta cuce ha fatto sapere di conti deve arrostire nelle prossime settimane continuiamo ad essere al centro dell’interesse di media questo è caduto tante volte in passato e non ci ha mai impedito non ci impedirà di continuare a garantire l’eccellenza dei servizi ai nostri clienti risultando l’altezza di una tradizione che ci vede protagonisti nel settore bancario italiano ed europeo 5940 c’è il messaggio dell’ amministratore delegato direttore generale di Mediobanca la cronaca investito è ucciso con il tuo furgone un’anziana al 82enne Bruna Vaccari la sera del 16 gennaio a Concordia provincia di Modena dopo essersi accorto se n’è andato senza prestare soccorso giorno dopo ha denunciato falsamente alla sua società un incidente stradale dicendo di essere finito contro un muretto per il ghiaccio nei confronti del presunto pirata della strada un 41enne che allena affidamento in prova per una condanna Carabinieri di Modena coordinati dalla procura hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere per omicidio stradale aggravato dalla Fuga dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria Noi invece arrestato e posto ai domiciliari l’ex sindaco di San Luca Bruno Bartolo è un ex assessore alle opere pubbliche urbanistica e cooperazione altre quattro persone dirigenti della società di calcio ASD San Luca 1961 sono stati notificati gli obblighi di dimora e provvedimenti sono emesse dal GIP di Locri su richiesta della procura i militari nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione dell’impianto sportivo anche sottoposto misura interdittiva la società calcistica sequestro preventivo lo stadio comunale Corrado Alvaro era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le Minusio tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa