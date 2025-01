Liberoquotidiano.it - "Tutta la mia ammirazione per Giorgia Meloni". Marcella Bella di nuovo a Sanremo: smacco alla sinistra

torna al Festival di. Dopo essere stata esclusa per diversi anni, la cantante interpreterà sul palco dell'Ariston "Pelle diamante". "Un inno - lo definisce - che celebra le donne". D'altronde, spiega lei stessa il significato, "avere la pelle diamante significa avere la pelle dura, resistente. La canzone vuole essere una corazza per le donne che l'ascolteranno. Abusi, violenze, femminicidi: non se ne può più". Raggiunta dal Messaggero, la cantante dice di non aver mai subito violenze, ma "qualche volta mi è capitato che qualcuno si lasciasse andare a battute infelici". Un esempio? "Quel famoso giornalista di cucina, di cui non faccio il nome e non riferisco neppure la frase, di una volgarità disarmante: l'ho fatto nero. La forza e l'emancipazione delle donne, comunque, è un tema che mi è sempre stato a cuore.