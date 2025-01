Ilrestodelcarlino.it - Trecastelli, gatti malati. Chiesta la condanna per una 51enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un blitz delle guardie zoofile dell’Oipa e dei carabinieri forestali di Senigallia aveva fatto trovare una casa con dentro 70, alcuni. Un accertamento eseguito ail 22 luglio del 2020. Madre e figlia erano state denunciate per maltrattamento di animali in concorso. Solo la figlia denunciata anche per sottrazione disottoposti sottoposti a sequestro penale. Ieri è arrivata la ridi, da parte della Procura, per l’imputata più giovane, unaanconetana. La madre 73enne, è morta di recente e quindi uscirà dal processo penale che si sta tenendo davanti al giudice Pietro Renna. Per la figlia è statauna pena pecuniaria per i maltrattamenti, 5mila euro, mentre per l’altro reato 9 mesi die 300 euro di multa. La 51 enne, che aveva la qualifica di allevatrice amatoriale, vendeva ie andava alle mostre, era stata nominata custode dei micetti trovati in cattivo stato ma dopo un controllo successivo era emerso che ne mancavano più della metà.