Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata di oggi, 25 gennaio: Tarik disposto a divorziare da Guzide, ma alle sue condizioni

– 25– la soap turca(Aldatmak) si presenta nel nuovo slot orario del sabato in daytime. Cosa accadrà nelle due puntate in onda su Canale 5, d14:5416:30 circa?, trame del 25Güzide sarà sempre più determinata ada. Non solo vorrà separare il suo destino da quello dell’uomo, ma cercherà disperatamente un modo per fargli pagare tutto il male che le avrà fatto con i suoi inganni. La giudice cercherà giustizia e un modo per recuperare la sua dignità perduta, e per raggiungere i suoi obiettivi mediterà di ridurrein rovina.Yesim aiuta Güzide nelle prossime puntatePer poter raggiungere i suoi obiettivi, la giudice Güzide chiederà aiuto a Yesim. L’avvocato riuscirà a convincerea firmare i documenti di divorzio che riporteranno la richiesta di un’ingente somma di denaro da parte di Güzide.