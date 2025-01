Romadailynews.it - Tivoli: sequestrata discarica abusiva da 200 metri quadri, denunciata 43enne

Leggi su Romadailynews.it

I carabinieri del nucleo forestale di Guidonia, in provincia di Roma, in collaborazione con i colleghi della stazione diTerme e della sezione operativa della compagnia di, hanno denunciato una donnaper il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi. L’attivita’ e’ nata da un servizio di controllo delle discariche abusive nel territorio di.Da una approfondita analisi, i carabinieri sono riusciti ad individuare lanell’area di pertinenza dell’abitazione che la donna, gia’ sottoposta agli arresti domiciliari per altri reati.Nell’area sono stati rinvenuti diversi rifiuti pericolosi come taniche con residui di olio motore, batterie di veicoli, un frigorifero industriale, guaine catramate ma anche rifiuti non pericolosi come vari pneumatici, rifiuti plastici e ferrosi di vario genere.