Ilrestodelcarlino.it - Stazione e aeroporto integrati. Andreani: "Meglio tardi che mai"

che mai, verrebbe da dire: ora basta tentennamenti e avanti per dare a questo territorio i collegamenti necessari tra le infrastrutture presenti per renderlo economicamente appetibile". È l’appello di Giorgioche dalla segreteria regionale Uil rilancia la storica battaglia del sindacato sulle infrastrutture. "Dalladi Castelferretti, da ribattezzare ‘delle Marche’ al padiglione Partenze del Sanzio ci sono circa 80 metri eppure le due strutture sembrano due realtà divise, che non riescono a comunicare tra loro – dice– ben vengano dunque le iniziative come quella presa dall’assessore regionale Francesco Baldelli". (A proposito di Baldelli: a causa di un refuso, nel sottotitolo dell’articolo di ieri è uscito erroneamente "l’assessore Stefano Aguzzi" e ce ne scusiamo, ndr).