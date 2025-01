Ilrestodelcarlino.it - Sp108 chiusa: "Apriremo una pista parallela"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’intervento per la riapertura della strada provinciale 108 del Pianello, interrotta da oltre tre mesi per un movimento franoso, se da un lato è di competenza della Provincia, dall’altro resta un problema serio dell’Unione dei Comuni in quanto coinvolge la normale viabilità di tre comuni dell’Appennino (Villa Minozzo, Ventasso e Castelnovo Monti). L’ultima protesta è dell’imprenditore Piero Ferrari, pubblicata ieri sul Carlino dove, oltre ad annunciare un sit-in solitario sul ponte Pianello, sollecita rapide soluzioni e maggiori informazioni ai cittadini costretti a fare percorsi disagiati e più lunghi. Non si è fatta attendere la risposta della Provincia che, nel frattempo, ha elaborato un nuovo progetto per unaal tracciato attuale e quindi per la riapertura della strada.