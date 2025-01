.com - Serie D / Ancona: sfida a viso aperto contro la Vigor Senigallia

Leggi su .com

Domani alle 14,30 al Del Conero. Mister Gadda: “mi aspetto battaglia e stare attenti alle loro ripetente. Laha validi giocatori di categoria ma noi dovremo essere abili a metterli in difficoltà.” Out Amadori, stagione finita per il centravanti classe 2005. Per domani Giornata Biancorossa: si entrerà solo con il tagliandoVALLESINA, 25 gennaio 2025 –intensa quella che si prospetta domani alle 14,30 al Del Conero, valevole per la 21º giornata di campionatoD.Il derbyla. Un match mai banale e non solo perché si tratta di un derby ma anche perché riguarda unatra due squadre ben strutturate, con un’identità e con antecedenti sempre combattuti sul campo con esiti tutt’altro che scontati.La squadra della “spiaggia di velluto” in realtà ha già dato filo da torcere ai dorici nel corso di questa stagione.