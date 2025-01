Premier League di Karate, a Parigi Gianluca De Vivo stacca la finale per il bronzo

Leggi su Ilfaroonline.it

– E’ in svolgimento ladi, nella prestigiosa sede di. Il massimo circuito internazionale della WorldFederation (1) fa tappa nella capitale francese inaugurando il 2025 di gare.Anche gli Azzurri della Nazionale Italiana sono in gara, con le categorie leggere di kumite e con il kata femminile.Sono andati molto beneDee Luca Maresca, nei 67 kg. Il primo azzurro ha ottenuto ladel terzo posto che disputerà contro il forte brasiliano Vinicius Figueira e si sfideranno nella mattina di domani (27 gennaio). Lo stesso De, classificatosi primo nel suo Round Robin, è stato fermato ai quarti dal giapponese Kozaki, poi finalista della categoria. Ripescato, si gioca allora ildi competizione.Maresca ha piazzato il primo posto nel suo girone e si è poi fermato ai quarti di, per mano dell’azero Rzazade, con cui ha perso in semi, senza il ripescaggio.