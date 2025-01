Lanazione.it - Pontedera, odissea per un intervento: “Manca il sangue, rimandato”

Montecatini Valdicecina (Pisa), 25 gennaio 2025 – Unper due volte consecutive pernza di. Lo denuncia Nadia Giannelli, consigliera di minoranza di Montecatini Valdicecina. “Sono in lista da tempo per unall’ospedale Lotti di– racconta Giannelli –. L’, giàin precedenza, era stato finalmente fissato per i prossimi giorni, ma stamattina (ieri per chi legge, ndr) ho ricevuto comunicazione di un ulteriore rinvio. La causa, a quanto mi è stato detto, è il blocco degli interventi chirurgici disposto della Regione Toscana per carenza di”. Problemi nel sistema sanitario pubblico Una denuncia che la consigliera comunale affida ai suoi social e che ha rivolto anche all’Urp dell’Usl Nord Ovest. “Stiamo assistendo a una decadenza del sistema pubblico sanitario – continua – che pregiudica fortemente la sicurezza delle persone.