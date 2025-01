PERUGIA – VERONA | SEMIFINALE IN DIRETTA

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi giornata ricca di match davvero entusiasmati e spettacolari da vedere.Breve sosta per il campionato di Superlega perché oggi è il turno delle SEMIFINALI DI COPPIA ITALIAOggi pomeriggio le prime due squadre a scendere in campo sarannosta disputando un ottimo campionato fino a questo momento, nonostante le due ultime sconfitte in campionato contro Trento e Civitanova.ha battuto Modena ai quarti di finale, conquistandosi meritatamente l’accesso insta tenendo testa ad un campionato di altissimo livello nonostante qualche piccolo up and down, ma tutto sommato i ragazzi possono ritenersi assolutamente soddisfatti del percorso fatto fino ad ora.ha battuto Piacenza ai quarti di finale, conquistandosi meritatamente l’accesso indopo una partita al cardiopalma.