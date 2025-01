Liberoquotidiano.it - Paura per Massimo Sestini, il noto fotoreporter in coma dopo un'immersione nel lago ghiacciato

, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento. Ilè infarmacologicoun incidente nelle acque gelate deldi Lavarone, dove si trovava per un'. A diffondere la notizia è Il Corriere Fiorentino che ricostruisce quanto accaduto. Il giornale parla di un malfunzionamento dell'erogatore dell'aria delle bombole a causa del quale il fotografo sarebbe svenuto sott'acqua rimanendo senza respiro., 62 anni, è stato riportato in superficie dall'istruttore, una guarda costiera professionista, e subito rianimato dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. Successivamente il fotografo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Trento, dove tutt'ora si trova in rianimazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita.