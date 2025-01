Metropolitanmagazine.it - Nesli apre a una collaborazione con Fabri Fibra, ma non pensa che il fratello sia d’accordo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Continuerò a scrivere, proponendo le mie canzoni ad altri. Ma non usciranno altri album di». Con queste parole, nel 2022 il rapper marchigiano aveva condiviso con i fan la notizia del suo parziale ritiro dalla scena musicale. Un ritiro che, tutto sommato, non si è mai del tutto concretizzato, anzi. Negli ultimi mesi, al secolo Francesco Tarducci, ha pubblicato diversi singoli, uno dei quali, Oceani e tsunami, è uscito di recente. Si tratta di una ballad pop coerente con il suo stile a metà tra il rap, il cantautoraro e il pop; un mix che, almeno a detta sua, avrebbe spianato la strada a diversi cantanti indie, come Coez.Intervistato da Rockol.it, l’artista ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera, soffermandosi sul suo annuncio non-annuncio: «Era un’affermazione un po’ provocatoria in merito all’attività discografica.