Terzotemponapoli.com - Napoli, Neres meno egoista e più aggregativo di Kvara

Ilstasera allo Stadio Maradona affronterà la Juventus. Alle 18.00 andrà quindi in scena la partita per antonomasia. Inevitabilmente, dopo la partenza ditskhelia per Parigi, uno dei protagonisti sarà. Il brasiliano si è conquistato, prestazione dopo prestazione, la titolarità. Oggi, nonostante l’assenza di Olivera, dovrà dare filo da torcere alla difesa bianconera con Spinazzola. Die di altri protagonisti scrive “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna.ha mandato in goal Politano a BergamoFocus anche sul talento racchiuso in-Juventus sulla Gazzetta dello Sport, anche se mancheranno i 10 puri: “Quasi un insulto alla memoria della caviglia rotante di Maradona e alle pennellate di Platini. A svolgere le funzioni di 10, con altre caratteristiche, saranno McTominay e Koopmeiners, pendolari tra la mediana e la trequarti, e gli esterni che si accentreranno per imbucare”.