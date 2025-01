Quotidiano.net - Mina Settembre: anticipazioni della terza puntata

Dopo due puntate di successo, andate in onda rispettivamente il 12 e il 19 gennaio che hanno registrato ottimi ascolti, lastagione di ‘’ torna su Rai1 domenica 26 gennaio. Per la serata sono previste una serie di novità e colpi di scena. L’assistente sociale interpretata da Serena Rossi vive, in questa stagione più che mai, grandi cambiamenti, e non saranno, per questo, sempre rose e fiori. ‘3’:Come per le puntate precedenti, anche questo appuntamento con la fiction è diviso in due episodi. Il primo si intitola ‘L’odio’ e vedrà a Napoli il ritorno di Titti (Valentina D’Agostino), storica amica di. La donna non è, però, rientrata in città per piacere ma perché ha bisogno del supporto di Irene (Christiane Filangieri) per denunciare un hater online.