Ilgiorno.it - Medico insultato e colpito da un pugno al volto: “Il paziente voleva altri giorni di malattia”

Bergamo – Pretendeva piùdie di fronte al diniego dello ha primoe poi lo ha aggredito, colpendolo con unal. L’episodio è avvenuto neiscorsi a Vertova, in Valle Seriana, nell’ambulatorio del dottor Francesco Margarito, 59 anni, una specializzazione in Medicine d’emergenza-urgenza, che dopo 20 anni in prima linea all’ospedale di Bergamo nel 2018 ha deciso di diventaredi famiglia. Sono stati alcuni pazienti, che dalla sala d’attesa hanno sentito le grida del giovane assistito, un 27enne del posto, ad allertare i carabinieri. Precipitatisi al centroValseriana, i militari hanno trovato il camice bianco ferito al viso e il suo aggressore in lacrime per il gesto che aveva appena compiuto. “Purtroppo adcolleghi era già capitato, soprattutto in pronto soccorso – racconta il dottor Margarito –, ma a me mai.