Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: Pellegrino avanza in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06 ARRIVO AL FOTOFINISH! Jouve e Riebli beffano per centimetri Taugboel: il crono del norvegese deve ancora uscire, è in linea con quello fatto segnare da Hellweger.14.05 Prova a rimontare Riebli, Ticcò è sempre quinto ma non è lontano dal resto della compagnia.14.04 Taugboel prende le redini della gara, Ticcò rimane in quinta posizione.14.03 Il sempre temibile Jouve tiene la testa del gruppo, Ticcò è quinto in questo momento.14.03 SI PARTE!14.02 Passiamo alla quarta batteria, dove sarà impegnato l’ultimo italiano al via nei quarti, Giovanni Ticcò.1 2 RIEBLI Janik SUI2 10 JOUVE Richard FRA3 16 EVENSEN Ansgar NOR4 20 NAEFF Noe SUI5 23 TICCO Giovanni ITA6 24 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR14.00IN! A un certo punto il valdostano sembrava ostacolato da Grond, il quale aveva perso un po’ di brillantezza.