Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 2-3, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: rimonta folle dei veneti per la prima storica finale, Perugia opaca ed eliminata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-CIVITANOVA () DALLE 18.30Per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di serata amici di OA Sport!18.38 Ora il programma della final four mostrerà la seconda finalista che domani si contenderà il titolo contro. Tra poco il match tra Trento e Civitanova.18.35a sorpresa diche vola meritatamente instendendo gli umbri dopo essere stata sotto di due set a zero.novità di questa final four che vede l’eliminazione dei detentori del torneo. I ragazzi di Stoytchev hanno messo tutto in campo: la grinta e la voglia di mettere giù ogni pallone: ora la. Nulla da fare per, rea di aver mollato la presa dopo aver strappato il secondo set in