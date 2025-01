Inter-news.it - LIVE Inter-Genoa Primavera 2-0: Venturini raddoppia subito!

Leggi su Inter-news.it

Inizia ildella partita del Campionato1 tra. Al Konami Youth Development Centre i nerazzurri sono a caccia del primo posto. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP23? Giallo per Zanchetta.Mosconi serve in profondità al centro, che si inserisce superando il difensore e calciando con l’esterno destro. Il pallone finisce precisamente all’angolo sinistro della porta.13? VEEEEENTUUUURINIIIIIIIIIIIIIDa punizione sul limite dell’area Topalovic calcia forte sul palo del portiere centrando l’incrocio dei pali. Il tiro è impossibile da prendere per Lysionek.6? LUUUUKAAAAAAAA TOOOOOPAAAAALOOOOOOVIIIIIIIICCCCCC5? Barbini viene ammonito per un fallo da ultimo uomo su Mosconi.