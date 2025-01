Temporeale.info - La neve arriva in Italia, ecco le città interessate per fine gennaio

Leggi su Temporeale.info

in arrivo in alcune delle nostre, cosa ci dicono le previsioni del meteo per i prossimi giorni Ci troviamo nella parte centrale dell’inverno, quella solitamente caratterizzata dai giorni più freddi di tutto l’anno. Anche se per il momento, in realtà, le cose stanno andando piuttosto diversamente e questa stagione sta seguendo, meteorologicamente, un . L'articolo LainleperTemporeale Quotidiano.