Il treno Inter fa tappa a Lecce a caccia dell'ottava meraviglia! – CdS

Domani l’di Simone Inzaghi sarà ospite al Via del Mare di, nella partita valida per la ventiduesima giornata di campionato. Si cerca l’ottava vittoria consecutiva fuori da San Siro in campionato.SETTE DI FILA – IlFrecciarossadomani toccherà pure il Salento con orario di arrivo fissato alle 18 allo Stadio Via del Mare di. I nerazzurri vanno a, dell’ottavo successo consecutivo in campionato. La squadra di Simone Inzaghi, reduce da due pesanti vittorie contro Empoli e Sparta Praga, scenderà in Puglia per agguantare l’ennesima vittoria in trasferta. Basti pensare, che l’è in serie positiva in campionato fuori dalle mura amiche di San Siro dal 29 settembre: ossia dalla vittoria di Udine per 3-2. Da quattro mesi l’sa solo vincere in campionato in trasferta, con ben 22 gol segnati e soltanto due incassati.