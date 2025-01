Ilrestodelcarlino.it - Il futuro di Ronco Lido. Accesa assemblea: "Poco coinvolgimento"

Ilè, storicamente, un punto di riferimento non solo per i residenti del quartiere ma per l’intera comunità forlivese. Da anni, a causa di un contenzioso tra Comune e privati, l’area del parco e dell’ex centro sportivo versa in stato di abbandono. Grazie ai fondi del Pnrr, nel 2022 l’amministrazione ha promosso l’idea di rilanciare e riqualificare la zona. L’alluvione del maggio 2023 ha però bloccato l’avanzare dell progetto, costringendo tecnici e dirigenti a presentare tutta la documentazione necessaria per l’avvio dei lavori – da concludere necessariamente entro i primi mesi del 2026 – in tempi decisamente stretti e ridotti. Davanti a una platea gremita di residenti e non, l’amministrazione comunale ha presentato l’altra sera nel teatro della parrocchia di Santa Rita ciò che sorgerà nell’area del parco e nelle zone limitrofe.