Napoli si blocca la trattativa con il Galatasaray per Osimhen

Napoli si blocca sulla strada del trasferimento di Osimhen al Galatasaray: le ultime indiscrezioni rivelano una frenata improvvisa nella trattativa, dovuta all’assenza delle garanzie bancarie richieste dal club azzurro. Dopo giorni di attese e rumors, il futuro dell’attaccante nigeriano sembra più incerto che mai, lasciando i tifosi in sospeso tra speranza e preoccupazione. La situazione rimane comunque in evoluzione, e tutto può ancora cambiare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Importanti novità arrivano sul fronte mercato in casa Napoli. Dopo giorni di indiscrezioni e rilanci dalla Turchia, si registra una brusca frenata nella trattativa tra il club azzurro e il Galatasaray per Victor Osimhen. Secondo quanto filtra dall'ambiente partenopeo, la trattativa è attualmente bloccata. Il motivo è legato all'assenza delle garanzie bancarie richieste dal Napoli per autorizzare il trasferimento del bomber nigeriano. De Laurentiis e la dirigenza azzurra avevano chiesto garanzie economiche solide, a tutela del pagamento dell'intera somma pattuita, ma queste non sono arrivate.

