Guerra in Ucraina Rubio | Lavrov ha condiviso una proposta interessante la sottoporrò a Trump

In un contesto di tensioni crescenti e negoziati delicati, la recente conversazione tra Marco Rubio e Sergej Lavrov ha segnato un passo importante verso possibili soluzioni. Con parole più che mai sincere, entrambi i diplomatici hanno condiviso proposte che potrebbero influenzare il futuro della crisi ucraina. Ora, la palla passa a Donald Trump, che riceverà questa proposta, dando così nuova linfa ai tentativi di dialogo internazionale. Resta da vedere come evolveranno gli eventi.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha descritto come «franca» e «importante» la sua seconda conversazione diretta con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov,. L’incontro, durato 50 minuti, si è svolto oggi – giovedì 10 luglio – a margine del Forum regionale annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), che si è tenuto a Kuala Lumpur, in Malesia, e che riunisce i dieci Paesi membri dell’ASEAN insieme ai principali partner diplomatici. Durante il colloquio tra i due, Rubio avrebbe espresso la frustrazione degli Stati Uniti (e, sopratutto, di Donald Trump ) per la mancanza di maggiore flessibilitĂ da parte della Russia nel cercare una soluzione al conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

