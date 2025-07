Dispersione scolastica in Italia Valditara annuncia il sorpasso sugli obiettivi UE dati Invalsi sorprendenti e Agenda Sud come modello per recuperare migliaia di studenti a rischio abbandono

L’Italia sta compiendo passi da gigante nella lotta alla dispersione scolastica, superando gli obiettivi UE grazie a strategie innovative e dati Invalsi sorprendenti. Il ministro Valditara annuncia con orgoglio il sorpasso sugli obiettivi fissati, puntando ora a un futuro di opportunità per migliaia di studenti a rischio abbandono. L’Agenda Sud emerge come modello vincente, dimostrando che con impegno e visione si può davvero fare la differenza nel sistema educativo italiano.

L’Unione Europea ha fissato per l’Italia un traguardo ambizioso: ridurre la dispersione scolastica al di sotto del 9% entro il 2030. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: dispersione - scolastica - italia - valditara

‘SuperAbili: fiorisce l’inclusione’, oggi il convegno sulla dispersione scolastica - Oggi, 16 maggio 2025, alle ore 16.30, presso l’IPSAR Le Streghe di Benevento, si svolgerà il convegno “SuperAbili: fiorisce l’inclusione”, un'importante iniziativa dedicata alla dispersione scolastica.

Invalsi 2025: cala la dispersione scolastica e crescono i risultati al Sud. Il nuovo rapporto Invalsi, presentato alla Camera dal presidente Roberto Ricci con il ministro Valditara, sembra offrire diversi spiragli positivi sul futuro dell’istruzione Italiana. #corriereuniv Vai su Facebook

Dispersione scolastica in Italia, Valditara annuncia il sorpasso sugli obiettivi UE, dati Invalsi sorprendenti e Agenda Sud come modello per recuperare migliaia di studenti a rischio abbandono; Prove Invalsi 2025, Valditara: Dispersione scolastica in calo, superati gli obiettivi UE. Le misure funzionano; Scuola, in netto calo la dispersione scolastica: brillano le studentesse.

Invalsi 2025, cala la dispersione scolastica anche in Meridione. Valditara: "Agenda Sud funziona" - Sotto il 10% il numero di ragazzi che abbandona la scuola prima della maturità Djokovic spiazzato da una domanda della regina a Wimbledon: “Niente a che fare con il tennis” Il giardino più bello di tu ... msn.com scrive

Il ministro Valditara a Rainews24: chi boicotterà orale dell'esame di maturità dovrà ripetere l'anno - Il ministro dell'istruzione e del merito parla dei risultati del rapporto Invalsi partendo dai dati sulla dispersione scolastica ma poi commenta i casi di scena muta alla maturità: abbiamo in mente un ... Riporta msn.com