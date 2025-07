Trump dà il via libera | gli Usa tornano a inviare armi a Kiev E Mosca risponde con raid su Kiev

Dopo una breve sospensione, gli Stati Uniti hanno ufficialmente ripreso a inviare armi all’Ucraina, tra cui munizioni e razzi di precisione, scatenando una nuova fase nel conflitto. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre la Russia risponde con raid su Kiev. Donald Trump, nei giorni scorsi, aveva espresso forte irritazione, alimentando il clima teso che ora si intensifica ulteriormente. Un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri della crisi.

Washington ha ripreso a inviare armamenti all’Ucraina: la svolta è arrivata una settimana dopo che gli Stati Uniti avevano sospeso la fornitura di alcuni missili a Kiev. In particolare, due funzionari americani hanno fatto sapere all’ Associated Press che “le armi dirette in Ucraina includono munizioni da 155 mm e razzi a guida di precisione noti come Gmlrs”. Negli ultimi giorni, Donald Trump aveva espresso irritazione nei confronti della condotta di Vladimir Putin sul dossier ucraino. “Putin non sta trattando bene gli esseri umani”, aveva detto mercoledì, per poi aggiungere: “Sta uccidendo troppe persone. 🔗 Leggi su Panorama.it