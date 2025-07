Bergamo famiglie evacuate per il maltempo | primi lavori in via Vacha

Dopo il violento maltempo che ha colpito Bergamo, alcune famiglie sono state evacuate mentre il Comune si mobilita per ripristinare la sicurezza. Già da mercoledì 9 luglio, sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza in via Vacha, dimostrando l’impegno rapido delle autorità locali nel tutelare i cittadini e tornare alla normalità . La città si riprende, passo dopo passo, prontamente alzando la testa di fronte alle sfide atmosferiche.

DOPO IL MALTEMPO. Il Comune di Bergamo è attivo per ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno dell'edificio danneggiato. Già nella giornata di mercoledì 9 luglio sono stati avviati i primi lavori di messa in sicurezza.

