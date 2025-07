Bettini, lavoreremo per nuovo contratto dei metalmeccanici.

Il nuovo presidente di Federmeccanica ha sottolineato l'importanza di un impegno serio e condiviso per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, evidenziando come le sfide di mercato possano favorire un dialogo costruttivo. Con determinazione e responsabilità, lavoreremo affinché i lavoratori ottengano un accordo equo e duraturo, perché crediamo nel valore del settore e nel benessere di chi lavora con passione ogni giorno.

"E' un anno che stiamo discutendo il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il 15 ci siederemo al tavolo nuovamente. Sono convinto che la situazione dei mercati possa aiutarci a trovare un momento di incontro. Non sarà una cosa breve perché le distanze sono tante, ma essendo persone responsabili lavoreremo in maniera forte e pesante per arrivare a dare un nuovo contratto ai lavoratori". Lo ha detto il nuovo presidente di Federmeccanica dei Silvano Simone Bettini. "Non dimentichiamo che i contratti di Federmeccanica li firmiamo in cinque, non in due: noi, Assistal e i tre sindacati di categoria ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net